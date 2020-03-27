Getir Kurucusu Nazım Salur: "Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Getir Kurucusu Nazım Salur: 'Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur... - Son Dakika

Getir Kurucusu Nazım Salur: "Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur...

7 saat önce

Getir Kurucusu Nazım Salur, "İstanbul Valiliği ile birlikte yapacağımız gıda kolisi dağıtım kampanyası şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir.

Getir Kurucusu Nazım Salur:

Getir Kurucusu Nazım Salur, "İstanbul Valiliği ile birlikte yapacağımız gıda kolisi dağıtım kampanyası şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur duyulacak iştir." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi yardım kampanyası kapsamında kolilerin dağıtımını ücretsiz olarak üstlenen Getir'in Kurucusu Nazım Salur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği ile birlikte yaptıkları gıda kolisi dağıtım kampanyasının şirketin bugüne kadarki en gurur duydukları iş olduğunu söyledi.

Gıda kolilerinin dağıtımı konusunda hijyen kurallarına titizlikle riayet edeceklerini vurgulayan Salur, "Kolileri, zili çalıp kapıya bırakacağız. Teslimata giden arkadaşımız eldiven ve maskeli bir şekilde teslimatı yapacak. Gıda kolilerini hazırlayanlar da bizim merkez depolarımızda bulunan, hijyen kurallarına titizlikle uyan arkadaşlarımız. Bu yardım noktasında herhangi bir nakit alışverişi veya kart kullanımı da olmayacağı için bu sürecin en güvenli bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Valilik tarafından gönderilen kolilerin tamamını bu şekilde titizlikle teslim edeceğiz." diye konuştu.

- Temel gıdaya talep arttı, en çok sipariş artık gündüz veriliyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmeye başlanması ile beraber tüketicilerinin alışkanlıklarında değişmeler olduğuna dikkati çeken Salur, "Koronavirüs başlamadan önce Getir'de daha çok atıştırmalık ürünler satılırken, koronavirüs süreci ile birlikte insanlar artık temel ihtiyaç maddelerine yöneldi. Vatandaşlar daha çok makarna, bulgur, un ve pirinç gibi temel ihtiyaç maddelerini sipariş ediyor. Ortalama sepet miktarı da bu gıdaların girmesi ile artmış oldu. Eğlencelik ürünlerde ise herhangi bir artış söz konusu değil bu süreçte. İller bazında baktığımız zaman ise yoğunluğumuz en çok İstanbul'da arttı." şeklinde konuştu.

Gündüz ve gece satışları arasında da çok ciddi farklılıklar yaşandığını belirten Salur, insanların artık gündüz de evde daha fazla vakit geçirdikleri için hafta içi gündüz saatlerindeki siparişlerde ciddi anlamda bir artış gözlemlediklerini söyledi.

- "Koronalı günlerde Getir'in amacı çok hızlı teslimat değil, çok sayıda kişiye hizmet vermek"

Koronavirüs süreci ile birlikte yeni personel alımı yaptıklarını da dile getiren Salur, şunları kaydetti:

"Biz zaten sürekli yeni eleman alımı yapıyorduk. Şu anda 4 bin 500 saha çalışanı var. Bu sayıya da her hafta eklemeler yapıyoruz. Koronavirüs başladığında beri de bir kaç yüz kişiyi daha ekledik ekibimize. Önümüzdeki günlerde de taleplerde artış olduğu için eklemelerimize devam edeceğiz. Normalde 10 dakikada müşteriye ulaşıyorduk. Ancak müşterimize şu anda mesaj atarak 'biraz daha geç kalırsak kusura bakmayın' diyoruz.

Müşterilerimizden alacağı paketleri birleştirmesini istiyoruz 5 ürünü almaktansa alacağı şeyleri toplu olarak almasını rica ediyoruz. Müşterilerimiz de buna uyuyor. Böylelikle aynı elemanla aynı yöne giden siparişleri birleştirerek gönderiyoruz. 10 dakikaya gittiğimiz yere 20-30 dakikaya gidiyoruz ama aynı personelle birden fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Koronalı günlerde Getir'in amacı çok hızlı teslimat değil, çok sayıda kişiye hizmet vermek olacaktır. Koronalı günler bittiğinde inşallah tekrar 10 dakikalık hızlı teslimata döndüreceğiz. Biz şu an Getir'i ticari bir firmadan ziyade en çok insana dokunan şirket olarak konumlandırdık."

Koronavirüs, İstanbul, Salur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak         
21:06
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması         
19:10
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım         
17:56
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 21:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Getir Kurucusu Nazım Salur: "Gıda kolisi dağıtımı şirketimizin bugüne kadar yaptığı en gurur... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]