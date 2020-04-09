Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evlerine kapanmasından dolayı popülerliği artan Getir'in İstanbul Bulgurlu'daki deposunda görevli bir kuryede koronavirüs çıkınca deponun kapatıldığı ve depoda çalışan personelin 14 gün evlerine ücretli izne gönderildiği açıklandı.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu süreçten risk altında olan gruplardan biri de motosikletli kuryeler. Çalışmaya devam eden ve insanlarla sürekli temas içinde bulunan kuryeler koronavirüse karşı savunmasız konumdalar.

GETİR'İN KURYESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Son yıllarda kullanımı giderek artan alışveriş uygulaması Getir, koronavirüs salgını günlerinde de adeta zirve yaptı. Ancak firma, sosyal medya hesaplarından kötü haberi paylaştı ve İstanbul Üsküdar Bulgurlu'daki deposunda çalışan bir kuryenin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Bulgurlu depomuzda çalışan bir kurye arkadaşımızın maalesef Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Arkadaşımızın durumu iyi. Aşağıda bu gibi durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturduğumuz prosedürümüzü sizinle paylaşmak isteriz."

ALINAN ÖNLEMLER

Getir, aldıkları önlemleri ise şöyle sıraladı:

Çalışma arkadaşımızın sağlık kontrolleri ve bakımı yakından takip edilir.

Arkadaşımızın görev aldığı depo hemen kapatılır.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilir ve talep ettikleri bilgiler paylaşılır.

İlgili depoda görev yapan tüm çalışanlar kendilerini izole etmeleri söylenerek 14 gün boyunca evlerine gönderilir. Çalışanlar bu sürede ücretli izinli sayılır.

İlgili depo, bu depoya bağlı araçlar, motorlar ve güvenlik ekipmanları profesyonel bir şirket tarafından detaylı bir şekilde, kurallara uygun olarak dezenfekte edilir.

Paketli olmayan ürünlerin tamamı imha edilir.

İlgili deponun, buna bağlı araçların, motorların, güvenlik ekipmanlarının ve ürünlerin temizlik ve dezenfektasyonunu tamamlayarak söz konusu deponun 24 saat içinde tamamen yeni bir ekip atanarak hizmete geçmesi hedeflenir.

Tüm bu süre zarfında test sonucu pozitif çıkan çalışan ve evlerine gönderilen ekip arkadaşlarının sağlık durumları titizlikle takip edilir.

Getir'de oluşturulan ekip tarafından da günlük olarak aranır ve durumları hakkında bilgi edinilir.