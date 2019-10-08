Son Dakika Haberleri: Getir, operasyon ağını genişletiyor
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Getir, operasyon ağını genişletiyor

47 dakika önce

Operasyon ağını genişletme adımları atan Getir, depo sayısını 100'e çıkardı.

Getir, operasyon ağını genişletiyor, System.String[]

Operasyon ağını genişletme adımları atan Getir, depo sayısını 100'e çıkardı.


Getir, kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için operasyon ağını genişletmeye gitti. Bir günde 5 depo birden açarak depo sayısını 100'e ulaştıran Getir, sisteminde 2 bin 500'ü sahada yer alan, 3 bini aşkın kişiyle İstanbul'un dört bir yanına ürün taşıyor.


"İstanbullular bizi çok sevdi"


Getir Kurucusu Nazım Salur; "Getir'i kurarken hedefimiz kullanıcılarımıza vakit kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmaktı. Bugün 1,2 milyon aktif kullanıcımıza, 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aradan geçen 4 yılda İstanbullular bizi, samimiyetimizi çok sevdi. Önerileri ve talepleri ile bize yol gösterdiler. Bu ilgi operasyonel olarak daha hızlı büyümemizi gerektiriyor. Bugün açtığımız 100'üncü depomuz da bu ilginin eseri" ifadelerini kullandı.


Sanal market hizmeti sunan Getir'in planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Salur, "Kısa vadede hizmet ağımızı diğer şehirlere de götüreceğiz. Türkiye'den çıkmış, yerel bir marka olarak Getir adıyla yurt dışında adımızı duyurmak ise odaklandığımız bir diğer hedefimiz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Salur, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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