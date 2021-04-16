Getir, sistemine mahalle esnafını da katıyor

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir, Getir Büyük, Getir Yemek, Getir Su'yun yanına Getir Çarşı'yı ekliyoruz. Getir Çarşı ile, mahallenizdeki kasap, manav, fırın gibi esnafların ürünlerini, Getir'in milyonlarca müşterisi ile buluşturuyoruz." dedi.

Getir'in yeni hizmetinin duyurusu, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katıldığı çevrim içi toplantıda yapıldı.

Şu ana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Tütek, çok yakında üç yeni ülkeye daha çıkacaklarını anımsattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde yeni projelerine ilişkin bilgi veren Tütek, şunları kaydetti:

"Hazır hale gelir gelmez paylaşmak istedik. Getir, Getir Büyük, Getir Yemek, Getir Su'yun yanına Getir Çarşı'yı ekliyoruz. Getir Çarşı ile, mahallenizdeki kasap, manav, fırın gibi esnafların ürünlerini, Getir'in milyonlarca müşterisi ile buluşturuyoruz. Türkiye'de 2 milyondan fazla esnaf var, 200 binden fazlası İstanbul'da bulunuyor, biz de bu uygulamayı öncelikle İstanbul'da başlatıyoruz.

Bugün itibarıyla, işletmelerden gidip tek tek kayıt almaya başlıyoruz. Bu işe yaklaşık 300 kişi ile başlıyoruz. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin geri kalanına da yayacağız. Amacımız, mahalle ruhunu yansıtmak ve yaşatmak. Amacımız mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan işletmeleri dijitalleştirmek."

Tütek, uygulama kapsamında salgın döneminde sıkıntı yaşayan esnafa destek olmak ve ek gelir kazandırmak amacında olduklarını söyledi.

Teknoloji ya da donanım olarak yeterli olmayan esnafa da çeşitli destekler vereceklerini bildiren Tütek, yeni uygulamayı önümüzdeki haftalar içinde kullanıma açacaklarını aktardı.