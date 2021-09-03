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Getir, Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru oldu - Son Dakika

Getir, Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru oldu

03.09.2021 10:53
Getir, Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru oldu, System.String[]

Bu yıl İngiltere'de hizmet vermeye başlayan Getir, Tottenham Hotspur ile yaptığı 'Global Sponsorluk' anlaşmasını bir adım ileri taşıdı.

Bu yıl İngiltere'de hizmet vermeye başlayan Getir, Tottenham Hotspur ile yaptığı 'Global Sponsorluk' anlaşmasını bir adım ileri taşıdı. İmzalanan yeni anlaşma ile Getir, Tottenham Hotspur'un ilk resmi 'Antrenman Forması Sponsoru' oldu.

Sene başında Londra ile başlayıp kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek toplamda 1 milyon teslimat barajını aşan Getir, İngiltere'deki hızlı büyümesini yaptığı spor yatırımları ile güçlendiriyor.

YENİ FORMALAR İNGİLİZ BASININA TANITILDI

Getir, ağustos ayında Tottenham Hotspur ile üç yıllık 'Global Sponsorluk' anlaşması imzalamıştı.  Mevcut iş birliğini bir adım daha ileriye taşıyan Getir, Tottenham Hotspur'un ilk resmi 'Antrenman Forması Sponsoru' oldu. Yeni sponsorluk anlaşması kapsamında futbolcuların üç yıl boyunca giyecekleri yeni antrenman formaları İngiliz basınına tanıtıldı.

DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Tottenham Hotspur ile imzaladıkları Global Sponsorluk anlaşmasından sonra kulübün tarihindeki ilk antrenman forması sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, "Bu yeni sponsorluk anlaşması sayesinde maç günlerinde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tottenham taraftarları stadyumdaki ışıklı panolarda ve futbolcular maça hazırlanırken giydikleri formalarda Getir'i görecekler" dedi.

Tottenham Hotspur Reklam Müdürü Todd Kline ise yeni iş birliğini duyurmanın kulüp için heyecan verici bir an olduğunu söyledi. Kline sözlerine şöyle devam etti:

"Getir ile iş birliğimizi genişletmekten ve önümüzdeki üç yıl boyunca isimlerini antrenman formalarımızda taşıyacak olmaktan çok mutluyuz. Getir'in birinci sınıf teknolojisini kullanan taraftarlarımız için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda sunacağımız benzersiz deneyimler ve maç günü etkinliklerinin yanı sıra kulübümüzün küresel cazibesini de kullanarak Getir markasının bilinirliğinin artmasını destekleyeceğiz."


Getir, Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru oldu

Birmingham, Tottenham, England, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Getir, Tottenham Hotspur'un resmi sponsoru oldu - Son Dakika Spor


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