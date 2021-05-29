Getir, yurt dışında büyümeye devam ediyor! Londra'dan sonra Amsterdam'da da hizmete başladı

Hepsi 50 bin liranın altında! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri

Türkiye'de 2015 yılında ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturmak hedefiyle kurulan Getir, Londra'nın ardından yurt dışında ikinci adımı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile attı.

"İKİ HECELİ TÜRKÇE KELİMEYİ SEVDİRECEĞİZ"

5,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak 'unicorn' listesine giriş yapan Getir'in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir'i kurarken hayal ettiğimiz yurt dışında Getir adıyla faaliyet gösterme hedefimizi, dört ay önce Londra'da hizmete başlayarak gerçekleştirdik. Büyük ilgiyle karşılandığımız Londra'nın ardından Kıta Avrupası'ndaki ilk durağımız ise önemli ticari merkezlerden biri olan Amsterdam oldu. İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğimize inanıyoruz" dedi.

BERLİN VE PARİS'TE DE HİZMETE GİRECEK

Global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen marka, Londra ve Amsterdam'ın ardından Berlin ve Paris ile Avrupa'daki operasyonlarını genişletmeyi planlıyor.