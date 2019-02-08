Son Dakika Haberleri: Getirdiği Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı

Getirdiği Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalar sonucu ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli 44 gram metamfetamin ile yakalandı.

Getirdiği Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin yaptığı çalışmalar sonucu ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli 44 gram metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda S.İ. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edildi. İlçe girişindeki Mavişehir uygulama noktasında yapılan kontrollerde yakalanan S.İ'nin üzerinde yapılan aramada 44.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapılan S.İ., sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:17 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
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