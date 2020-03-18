Gevaş Belediyesi, koronavirüse karşı maske üretimine başladı - Son Dakika
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Gevaş Belediyesi, koronavirüse karşı maske üretimine başladı

12 dakika önce

VAN'ın Gevaş Belediyesi, tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, kumaş ve gazlı bezden maske üretmeye başladı.

Gevaş Belediyesi, koronavirüse karşı maske üretimine başladı, System.String[]

VAN'ın Gevaş Belediyesi, tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, kumaş ve gazlı bezden maske üretmeye başladı. İlk etapta 2 bin adet üretilen maskeler, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, salgından korunmak için alınan önlemler arasında en önemlisi maske ve eldiven takmak. Uzmanlar maskeyi hasta kişinin takması gerektiğini belirtse de her türlü korunma sağlamak isteyenler, özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını artırdı. Bunun üzerine maskede talep patlaması yaşandı. Van'ın Gevaş Belediyesi de fırsatçıların önünü kesmek için belediye bünyesinde kurulan atölyede maske üretimine başladı. Kumaş ve gazlı bezden üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Murat Sezer ve beraberindeki zabıta ekipleri ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları tek tek ziyaret ederek, maske dağıttı.

GEVAŞ BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI

Vatandaşların koronavirüse karşı gerekli tüm önlemleri almasını isteyen Başkan Sezer, "Özellikle son zamanlarda fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle bazı vatandaşlarımız, bilhassa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız maske konusunda sıkıntılarını bize ilettiler. Piyasada maske bulamadıkları ile ilgili şikayetlerini bize ilettiler. Biz arkadaşlarımızla birlikte düşünüp böyle bir şeyin yapılması halinde vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderebileceğimizi ve fırsatçılara, stokçulara bu müsaadeyi vermeyeceğimizi düşündük. Netice itibariyle belediye bünyemizde kurduğumuz atölyede her gün yaklaşık bine yakın maske üretiyoruz, vatandaşlarımıza bunları dağıtacağız. Şu ana kadar 2 bine yakın maske dağıttık" dedi.

ÇOK OLUMLU GÖRÜŞLER ALDIK

Başkan Sezer, maske ile ilgili ciddi siparişler de aldıklarını kaydederek, "Fakat biz bunu satmıyoruz. Bunları ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bunun ticaretini yapmıyoruz. Amacımız zaten vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek. Vatandaşlarımızın da çok olumlu görüşlerinin olduğunu gördük. Çok mutlu oldular. Özellikle devletimizin almış olduğu tedbirlerin çok yerinde olduğunu, bu tedbirlerle beraber belediyelerin de bu anlamda üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmeleri ciddi anlamda vatandaşı mutlu ediyor. Bu maskeler günübirlik değil. Vatandaşlarımız sürekli takabilir. Aynı zamanda yıkanabilir özelliği de var" diye konuştu.

Maskeleri alan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.


Gevaş Belediyesi, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:40 Kaynak: DHA

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