Gevaş Belediyesi kurduğu fabrikayla parke taşı maliyetini yarı yarıya düşürdü

Van'ın Gevaş Belediyesi kurduğu fabrikada yapılan üretim sayesinde, yüksek maliyetle il dışından alınan kilitli parke taşı giderlerini yüzde 50 oranında düşürdü.

İlçeye bağlı merkez ve kırsal mahalle yollarını parke taşıyla yenileyen Gevaş Belediyesi, dışardan alım yaptığı parke taşlarının maliyetini düşürmek için geçen yıl Selimiye Mahallesi'nde fabrika kurdu.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin lira harcanarak kurulan fabrikada 8 personel istihdam eden belediye, günde 2 bin metrekare kilitli parke taşı üretimi yaparak yol yapım giderlerinde büyük tasarruf sağladı.

İhtiyaç fazlası parke taşlarını çevre ilçelere satan belediye, aynı zamanda belediye bütçesinde yeni bir gelir kalemi oluşturdu.

Belediye Başkanı Murat Sezer, AA muhabirine, ilçeye bağlı mahallelerde yaşanan yol sorununu gidermek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Kilitli parke taşı alımının maliyetli olacağını düşünerek fabrika açma kararı aldıklarını belirten Sezer, "Kurduğumuz fabrikada kendi ihtiyacımız olan parke taşlarını üretiyoruz. Diğer belediyelerden de talepler geliyor. Vatandaşlarımız da bu hizmetten memnun oldu. Doğu Anadolu'da ilçe bazında kilit taşı fabrikasına sahip nadir belediyelerden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alın terimizle, üretimimizle belediyemize kaynak yaratıp sıkıntılarımızı gideriyoruz. Ürettiğimiz taşları piyasadan satın almaya kalksak 150-200 bin lira ödememiz gerekiyor. Biz bu maliyeti 60-70 bin liraya kadar indirdik. Belediyemizi bu anlamda kara geçirip, vatandaşlarımızın diğer sıkıntılarını gidermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.