- Gevaş fasulyesinin ilk hasadı yapıldı

- Gevaş fasulyesinin ilk hasadı yapıldıKaymakam Çınar fasulye hasadını gerçekleştirdiVAN - Van'ın Gevaş ilçesinde 3 bin 500 dekarlık alandan toplamda 15 bin ton hasılat beklenen fasulyenin ilk hasadı yapıldı.Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Özek, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Faruk Arvas ile Güzelkonak Mahallesi'nde yeşil fasulyenin hasadını gerçekleştirdi. Gevaş fasulyesi ile ilgili bilgi alan Çınar, burada çiftçilerle sohbet etti. Çiftçilerle birlikte fasulye hasadı yapan Kaymakam Çınar, Gevaş denilince akla gelen ilk tarım ürününün yeşil fasulye olduğunu ifade etti. Çınar, "Gevaş fasulyesinin bu bölgede ismi hep ön plandadır. Özellikle Batman, Siirt, Muş Bitlis, Hakkari ve Ağrı illerinden Gevaş fasulyesine yoğun bir talep var. Bu, bizim içinde sağlam bir geçim kaynağı, sağlam bir istihdam alanı oluşturuyor" dedi.Gevaş'ta 3 bin 500 dekarlık bir alandan toplamda 15 bin ton fasulye hasılatı beklenildiğine dikkat çeken Çınar, "Bu da iyi bir gelir getirici ürün olarak gözüküyor. Bununla ilgili ileride yapacağımız yeni projelerimizle bu sahayı daha da canlandırmak, daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Gevaş'ın genç bir nüfus potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Kaymakam Çınar, "Tarım alanında fasulyenin çok yoğun olması, diğer tarım ürünlerinin çok olması, buradaki genç kardeşlerimize de sağlam bir istihdam kapısı oluşturuyor. Günlük yevmiye usulü olsun, buna benzer bir gelir getirici çalışma olunca bizim için de iyi oluyor. Ben bu anlamda çiftçilerimize teşekkür ediyor, kendilerine bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.Güzelkonak Mahalle Muhtarı Mehmet Şeker ise, mayıs ayında ekmeye başladıkları fasulyenin ilk hasılatını 40 gün sonra aldıklarını dile getirerek, "Bu fasulyeleri Diyarbakır'a, Malatya'ya, Erzurum'a ve Van il merkezine gönderiyoruz. İnşallah ileri ki zamanlarda Ankara ve İstanbul gibi illerde de yeşil fasulyemizin tanıtımını yapar, oralara da satarız" dedi.Tek sorunlarının ilçede soğuk bir hava deposunun olmaması olduğuna vurgu yapan Şeker, "Fasulyeler burada hep birlikte toplanıyor. Birlikte toplanıldığında da elimizde kalıyor ve ucuza gidiyor. Eğer soğuk bir hava depomuz olsa, biz fasulyelerimizi burada muhafaza eder ve ucuza gitmesini önleriz. Böylece hem bizler hem çiftçilerimiz kazanır" şeklinde konuştu.Günde yaklaşık 1,5 ton fasulye topladıklarını ifade eden Devrim Şeker isimli vatandaş da, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, "İlk toplandığında satışlar iyi oluyor. Ancak daha sonra fiyatları düşüyor. Marketlerde kilosu 5 TL olmasına rağmen bizden 1 TL'den talep ediliyor. Bu da bizi çok üzüyor, ama yapacak bir şey yok. Çok emek harcıyoruz. Ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.Gevaş fasulyesini diğer fasulyelerden ayıran özelliğin hem sulu hem etli olması olduğunu sözlerine ekleyen Şeker, "Gevaş fasulyesi hem çok sulu hem de çok etlidir. Bunun yanında daha canlı ve daha parlak görünüyor. Buna bu tadı veren de Gevaş'ın soğuk suyudur. Ayrıca Gevaş fasulyesi organiktir. Sadece kışlık gübre veriliyor. Bu da fasulyenin tarlada daha geç bitmesini sağlıyor" dedi.(ATL-MSA-Y)