Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı

VAN Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önünde güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, 6 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Van'a atanan Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla 6 yıldır güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılan Gevaş İlçe Emniyet Amirliği önündeki yol, tekrar trafiğe açıldı. Kurban Bayramı arifesinde yolun açılması ilçede adeta ikinci bir bayram yaşattı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, "Gevaş Emniyet Amirliği yolumuz yaklaşık 6 yıldır kapalıydı ve kullanılan geçici yol ise oldukça dar ve elverişsizdi. Geldiğimiz günden bu yana halkımızın yoğun istekleri, huzur ve güven ortamı, siyasi parti temsilcilerimizin ve belediye başkanımızın ısrarlı talepleri ve valimizin de talimatları ile emniyet yolumuz açılmış oldu. İnşallah vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürürler. Bu anlamda emniyet amirliği önündeki yolumuzun açılmasına vesile olan valimize şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Yolun açılmasına sevinen Tevfik Oktu isimli vatandaş ise "Yolun açılmasına kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun. Burası çok mühim bir yoldu. Geçici yolda araçlar bazen kafa kafaya geliyordu. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlar büyük zorluk yaşıyordu. Zamanında güvenlik nedeniyle haklı olarak trafiğe kapatılmıştı. Şu an çok şükür olaylar da bitti. Hem vatandaşlar hem sürücüler için çok iyi oldu. Kim açtıysa Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.