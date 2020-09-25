Gevaş'ta 1 kilo 115 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van- Bitlis karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 1 kilo 115 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 1 kilo 115 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı. - VAN