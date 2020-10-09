Gevaş'ta 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında durumunda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 2 kilo 820 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı. - VAN