Son Dakika Haberleri: Gevaş'ta 3 Kilo 179 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gevaş'ta 3 Kilo 179 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş'ta 3 Kilo 179 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsle seyahat eden bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine valizinde yapılan kontrol ve aramada; 10 adet şeffaf poşet içerisinde 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Gevaş, Jandarma, Van, 3. Sayfa
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