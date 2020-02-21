Gevaş'ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gevaş'ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gevaş'ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Gevaş'ta 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Şubat tarihinde Gevaş ilçesi Balaban Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi. Otobüste yapılan kontrolde, şüpheli Afgan uyruklu bir şahsın yapılan üst aramasında mont astarına ve berenin içine gizlenmiş vaziyette 3 kilogram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:43 Kaynak: İHA
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