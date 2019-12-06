Gevaş'ta 300 kişinin istihdam edildiği fabrika törenle açıldı

VAN'ın Gevaş ilçesinde, 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni açılan bu tesislerin sosyal boyutunun kendileri için çok önemli olduğunu ve insanların kaynaşmasına da neden olduğunu söyledi.

Van'ın 30 bin nüfuslu Gevaş ilçesinde merkezi İstanbul'da bulunan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması tarafından ilçede ayakkabı fabrikası kuruldu. 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikasının açılı bugün törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bİlmez, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İlçe Kaymakamı Hamit Genç, İlçe Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri,ayakkabı fabrikasının açılış kurdelesini kesti. Fabrikayı dolaşan Vali Bilmez, tesisin 4-5 ay önce açıldığını söyledi. Bugün de açılışını yaptıklarını belirten Vali Bilmez, "Burada yeni işe başlamış gençlerimizin kızlarımızın heyacanına ortak oluyoruz. Herkes çok mutlu. Bunun ekonomik tarafı ayrı bir tarafa, bunun sosyal boyutu bile bizim için çok önemlidir. İnsanların kaynaşmasına evden çıkmasına vesile oluyor ve kendi özgüvenleri oluşuyor. Dolayısıyla böyle tesisler bizim barışımıza da ciddi anlamda katkı sunuyor. Bu tesisin ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyorum" dedi.