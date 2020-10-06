Gevaş'ta 5 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Gevaş'ta 5 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirildi

VAN (İHA) – Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 5 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 5 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında durumunda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 5 kilo 960 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı. - VAN

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