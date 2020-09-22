Gevaş'ta 6 kilo 705 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van- Bitlis karayolu üzeründe jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 6 kilo 705 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda durumunda şüphelinilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramda otomobilin torpido gözünde 4 kilo 831 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada yolculardan birinin çantasında 1 kilo 874 gram metamfetamin ele geçirilirken, her 2 olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. - VAN