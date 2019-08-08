Gevaş'ta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde 4 şüpheli araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Gevaş
ilçesinde 4 şüpheli araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis
karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan 4 farklı şüpheli araçta yapılan aramalarda 800 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili olarak biri İran
uyruklu olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
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