Son Dakika Haberleri: Gevaş'ta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gevaş'ta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

47 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde 4 şüpheli araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gevaş'ta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde 4 şüpheli araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan 4 farklı şüpheli araçta yapılan aramalarda 800 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olaylarla ilgili olarak biri İran uyruklu olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
Jandarma, Gevaş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
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