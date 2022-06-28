Gevaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

Gevaş ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atatürk Caddesi'ni yenileme çalışması başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan caddede asfalt serimine başlandı.

İlçenin en işlek caddesinde yürütülen çalışmaların sevindirici olduğunu belirten mahalle sakini Şemsettin İmre, "Eskiden burada tozdan, topraktan geçilmiyordu. Şimdi yolumuz asfaltlandı. Çok mutluyuz. Belediye ekiplerine çok teşekkür ederim." dedi.

Otel işletmecisi Bedirhan İmre de, çalışmalardan dolayı memnun olduklarını aktararak, "Turistler ilçeye yoğun ilgi gösteriyor. Bu açıdan çalışmalar memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.