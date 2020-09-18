Gevaş'ta beline sarılı 1 kilo eroin ile yakalandı - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen bir yolcunun yapılan üst aramasında, beline sarılı 1 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada otobüste durumundan şüphelenilen bir yolcu üst aramasından geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcunun bel kısmına korse ile sarılmış vaziyette 1 kilo 47 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı. - VAN