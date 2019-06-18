Gevaş'ta hain tuzak: 3 korucu yaralı
6 dakika önce
Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
'ın Gevaş
ilçesinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay, Elmalı
ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide gece saatlerinde meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını fark eden güvenlik korucuları, hemen bölgeye hareket etti. Ateşi söndürdükten sonra geri dönerken tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. - VAN
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