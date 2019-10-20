Son Dakika Haberleri: Gevaş'ta kaçak avlanmış 42 keklik ele geçirildi
Son Dakika Güncel Gevaş'ta kaçak avlanmış 42 keklik ele geçirildi

Gevaş'ta kaçak avlanmış 42 keklik ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 yarı çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 42 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Gevaş'ta kaçak avlanmış 42 keklik ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 yarı çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 42 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.


Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 25 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi.


Öte yandan Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atalan Mahallesi yakınlarında bir kamyonete arama yapdı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 17 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Her iki olayda el konulan 42 Kınalı Keklik ve kafesler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, 3 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililer, verdikleri destek için Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN

Jandarma, Kınalı, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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