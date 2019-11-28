Gevaş'ta keklik avcısına ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 2 bin 951 TL idari ve tazminat bedeli cezası kesilirken, 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.



Gevaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes Avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam bin 531 TL idari para cezası ile bin 420 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 2 Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu. Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN