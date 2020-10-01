Gevaş'ta korona virüs denetimleri - Son Dakika

Gevaş'ta korona virüs denetimleri

Van'ın Gevaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Gevaş'ta korona virüs denetimleri, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, beraberindekiler ile birlikte ilçede koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetledi. İnsan ve toplum sağlığı için 3 kuralın uygulandığı maske, mesafe ve hijyennin önemine dikkat çeken Kaymakam Genç, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da işletmelere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Genç, esnafa hayırlı kazançlar diledi. - VAN

Gevaş'ta korona virüs denetimleri
Gevaş'ta korona virüs denetimleri
Gevaş'ta korona virüs denetimleri
Gevaş'ta korona virüs denetimleri
Gevaş'ta korona virüs denetimleri
Gevaş'ta korona virüs denetimleri
Gevaş'ta korona virüs denetimleri

Gevaş, Genç, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gevaş'ta korona virüs denetimleri - Son Dakika

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