Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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