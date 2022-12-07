Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

07.12.2022 09:41
Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

Van'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilip yan yatması sonucu 11 kişi yaralandı. Öğrencilerin çoğu kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş yol ayrımında mahalle içi öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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