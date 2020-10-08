Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

08.10.2020 09:25
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde yıllardır sebze ekerek ilçe ekonomisine katkı sunan Necmettin Yavuz, "Halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Gevaş'ı doğunun Çukurova'sı yaptık" dedi.

Van'ın Gevaş ilçesinde yıllardır sebze ekerek ilçe ekonomisine katkı sunan Necmettin Yavuz, "Halkımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Gevaş'ı doğunun Çukurova'sı yaptık" dedi.

İlçede 11 yıldır boş tarım alanlarını değerlendirerek Gevaş ve Van'ın sebze ihtiyacını karşılayan Gürbüz Tarım, 80 kişiye istihdam sağladı. Birkaç yıl öncesine kadar tüm sebze ihtiyacını başka bölgelerden temin eden Gevaş, yurt içi ve yurt dışına sebze ihraç ederek ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. İlçede 10 dönümlük arazide domates ekerek üretime başladıklarını belirten üretici Necmettin Yavuz, gelinen noktada Gevaş ve Van'ın sebze ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yaklaşık bin 200 dönümlük arazide sebze üretimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yavuz, "60 dönümü sera olmak üzere yaklaşık bin 200 dönümlük arazide sebze üretimini gerçekleştiriyoruz. Domates ve biber çeşitleri başta olmak üzere patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, çilek, yeşil ve kuru fasulye lahana çeşitleri, karnabahar ile patates. üretimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Gevaş'ı doğunun Çukurova'sı yaptık"

Gevaş toprağının verimliliğine de dikkat çeken Yavuz, "Eskiden bizlere toprağın verimsiz olduğunu söyleyerek kandırdılar. Fakat yapılan incelemelerde böyle bir şeyin olmadığı, aksine verimli olduğu ispatlandı. Bu işe başlarken Gevaş'ı doğunun Çukurova'sına çevireceğiz dedik. Allah'a şükür çevirdik. Geçtiğimiz günlerde Konya Ereğli'ye gittim. Burada ektiğim sanayi tipi domatesi, Konya Ereğli'de bulamadım. Ne yazık ki bizim şansızlığımız burada pazar yeri yok. Onların salça fabrikası var. Benim burada çöpe attığım malı, onlar fabrikada değerlendiriyorlar. Onların avantajı odur. Her türlü malı değerlendiriyorlar. Burada birinci malı satıyorsun, ikinci ve üçüncü mal ise çöpe gidiyor" ifadelerini kullandı.

"En önemli sıkıntımız su sorunudur"

Yaklaşık 80 kişinin istihdamını sağladıklarını dile getiren Yavuz, "İki ekibim Çatak'tan, bir ekip Van'dan, bir ekip de Gevaş'tan geliyor. 80 kişiye yakın elemanımız var ama bu 80 kişi 500 kişi demektir. Günü birlik servislerle ekiplerimizi evlerine bırakıyoruz. Bunun yanında en önemli sıkıntımız, su sorunudur. Daha önce elektrik sorunumuz vardı ama çözüldü. Fakat yıllardır yaşadığımız su sıkıntısı hiç çözülmüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü hiç mi bizi görmüyor. Her taraftan kanal geçiyor ama yağmur suyundan başka bu kanallar su görmemiş. Ben ayda 35 bin TL elektrik parası ödüyorum. Bu ilgisizlik değil mi? Ben bu sene ektiğim patatese salma su verdim. Bu patatesten Ahlat'ta veya Nevşehir'de var ise ben bu mesleği terk edeceğim. Bu suyu da Gürpınar'dan getirdim. Gecemi gündüzüme kattım. Ölümü göze alarak getirdim. Buraya eğer salma su gelse ben burada 2 bin değil 5 bin dönüm sebze ekeceğim. Bu nedenle DSİ yetkililerinin bizi görmesini ve bu sıkıntımızı gidermesini istiyorum" diye konuştu.

Tarım yetkililerinin dışında kimsenin kendilerini ziyaret etmediğinden de yakınan Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim burada devlet büyüklerimiz bir gün olsun bu adamlar burada ne yapıyorlar diye merak etmediler. Sadece kendim için demiyorum bütün üreticiler de şikayetçidir. Bizler burada sahipsiziz. Sadece tarım yetkilileri bizi ziyaret ediyorlar. Van milletvekilleri veya diğer yetkililer burada ne olduğunu bilmiyorlar. Gevaş'ta ne oluyor, neler bitiyor, hiç mi merak etmiyorsunuz? Ben burada bu sebzeleri ekmesem insanlar bu domatesi burada 3 TL'ye bulamaz. Ben olmasam bu halk bu domatesi, bu fiyata bulmaz. Biz sadece devlet büyüklerimizin bizleri ziyaret etmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizin bizi ziyaret etmesi en büyük destektir. Çünkü ben onlardan cesaret alıyorum. Onlar ilgisiz kaldığı zaman bizler de işimizden soğuyoruz. Bu nedenle devlet büyüklerimizin bizi ziyaret etmesini istiyoruz."

Tarlada çalışanlar ise işlerinden memnun olduklarını belirtti. - VAN

Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor
Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor

Necmettin Yavuz, Çukurova, Gevaş, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gevaş'ta sebze üretimi ilçe ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

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