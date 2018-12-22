Gevaş'ta Trafik Kazası; 6 Yaralı
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gevaş istikametinden Van'a gitmekte olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tır ile otomobile çarptı. Kazada, otobüste 3, otomobilde 2 ve tırda bulunan 1 kişi toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:30 Kaynak: İHA
Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım
Cinnet Getiren Baba, Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Boğazını Keserek Öldürdü
Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı
Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü