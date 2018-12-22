Son Dakika Haberleri: Gevaş'ta Trafik Kazası; 6 Yaralı

Gevaş'ta Trafik Kazası; 6 Yaralı

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gevaş'ta Trafik Kazası; 6 Yaralı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş istikametinden Van'a gitmekte olan Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tır ile otomobile çarptı. Kazada, otobüste 3, otomobilde 2 ve tırda bulunan 1 kişi toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

Van, Gevaş, 3. Sayfa
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