Gevrek: "Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor" - Son Dakika

Gevrek: "Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor"

08.02.2021 21:52
Gevrek:

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzon karşısında iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını belirterek, "Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor" dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Trabzon karşısında iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını belirterek, "Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor" dedi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, 2-0 mağlubiyetle biten Trabzonspor maçı sonrası çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek "Tabii bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor. Geneline baktığımızda iyi futbol oynadık ama kaybettik. Geçen hafta Göztepe maçında kötü bir oyun oynamıştık, 1 puan almıştık. Bazen iyi oynadığınız maçtan puan alamayabiliyorsunuz. Bugün kısmet olmadı" dedi.

Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Gevrek, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladılar. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Ona rağmen iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hayırlısı, artık önümüzde uzun bir maraton var. Daha çok maç oynayacağız. Bu maçı geride bırakıp, önümüzdeki Antalyaspor maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.

Takım olarak iyi olduklarını söyleyen Başkan Gevrek, "Sonuçta futbol bütün maçları kazanamazsın. Trabzonspor'a karşı kaybettik. Üzülüyoruz, en kötü 1 puan alabilirdik ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bir gazetecinin 'Zemin konusunda çok büyük eleştiriler var, bununla ilgili bir çalışma var mı?" sorusunu da cevaplayan Gevrek, "Tabii ki çalışma var. Daha öncede bunu çok konuştuk. Malatya'nın mevsim şartları kolay değil, burada geçen haftalarda Karagümrük ile oynadığımız maçta ciddi bir kar yağışı olmuştu. O zemin hakikaten çok zordu. Bugün baktığınızda o güne göre biraz toparlandı. Arkadaşlar çalışma yapıyor. Önümüzde 10 günden fazla bir süre var, inşallah Konyaspor maçına kadar zemin düzelmiş olacak. Tabii ki çok çok iyi bir zemin değil ama Türkiye'de o kadar çok konu oldu ki bugün baktığınızda İstanbul'daki takımların bile zeminleri kötü ancak nedense Malatya'da zemin konuşuluyor. O kadar çok iyi değil ama çok kötü, futbol oynanmayacak kadar da değil. Önümüzdeki 10 gün içerisinde stadı toparlayacağız. Önümüzdeki senede elden geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Gevrek, 'Devre arası yaptığınız transferlerden memnun musunuz?' sorusuna ise, "Genç oyuncular aldık. Stephen Mallan geçen hafta gol attı, bu haftada da oyuna sonradan girdi. Yavaş yavaş takıma adapte olacak. Oynadıkça daha da alışacak. Genç oyuncular transfer ettik ve onlara inanıyoruz. Antrenman eksiği olan oyuncular var, onlarda hazır hale gelecek. İyi bir takımımız var. Önümüzdeki maçlarda onlarda şans bulacaklar. Takımın bu sezonu iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

(Erdal Akbuğa - Numan Güder/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gevrek: 'Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor' - Son Dakika


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