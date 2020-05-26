"Gevşeme adımları" öncesi Londra sokakları tenhalığını koruyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye dönük kısıtlamalardan bazılarının haziranda kaldırılacağını duyurdu.

Hükümet 1 Haziran'dan itibaren açık hava pazarlarına, 15 Haziran'dan itibaren de bütün diğer perakende mazağalarına faaliyet izni vermeyi planlanlıyor.

İngiliz hükümeti, 23 Mart'ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamalarını mayıs başında hafifleterek sürdürme kararı almıştı.

Açıklanan planda, 1 Haziran'dan itibaren perakende dükkanlarının açılması, temmuz itibarıyla kafe ve restoranların açık hava alanlarını açmasına izin verilmesi öngörülüyordu.

İngiltere'de daha önce halka biri temel ihtiyaç maddelerini satın alma, biri de egzersiz amacıyla günde 2 kez evden çıkma izni verilirken, yeni kararla bu konudaki sınırlama kaldırılmış, halkın sosyal mesafeyi korumak koşuluyla bulunduğu kentin dışına seyahat etmesine de izin verilmişti.