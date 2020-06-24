Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü - Son Dakika

Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü

Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, bilimsel adı "Lucanus Cervus" olan "Geyik Böceği", bu kez İzmir'in Tire ilçesinde görüntülendi.

Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü

Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi

İZMİR - Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen, bilimsel adı "Lucanus Cervus" olan "Geyik Böceği", bu kez İzmir'in Tire ilçesinde görüntülendi.

Sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen ve başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı Geyik Böceği, Tire'de bir çiftlikte görüntülendi. İlçede yaşayan Can Derman'a ait olan çiftliğe akşam saatlerinde gelen geyik böceği panik oluşturdu. Çiftlik sahibinin yemek yediği esnada masaya konan geyik böceğinin ne olduğunu anlamaya çalışan Derman, onu masadan alarak bir kavanozun içine koydu. Daha sonra böcek ile ilgili araştırma yapan Derman, böceğin geyik böceği olduğu bilgisine ulaştı. Nesli tükenmekte olan böceği koruma altına alan çiftlik sahibi, ertesi gün böceği İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Can Derman, "Akşam saatlerinde ailemle birlikte yemekteydik. Birden üstümüzde drone gibi uçan büyük bir böcek masamıza kondu. Ne olduğunu bilmediğimiz bu böcek bizde bir süre panik oluştursa da sonradan yaptığımız araştırma neticesinde onun nesli tükenmekte olan zararsız Geyik Böceği olduğunu anladık. Hemen böceği koruma altına aldık. Hayvanlara karşı aşırı duyarlıyım. Onun zarar görmesine gönlüm razı olmadı ve bir cam kavanozun içinde muhafaza altına aldım. Böceği de bugün İlçe Tarım yetkililerine teslim ettim" dedi.

Amanos Dağları, Türkiye, İzmir, Tire, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü - Son Dakika

Son Dakika

20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:55 Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 20:32:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geyik Böceği bu kez İzmir'de görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]