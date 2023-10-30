 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Geyik Dağı'nda Litvanyalı Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Geyik Dağı'nda Litvanyalı Dağcı Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 30.10.2023 13:15

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanan 25 kişilik gruptan Litvanyalı Oscar Leha (23) uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde Geyik Dağı'na tırmanan 25 kişilik gruptan Litvanyalı Oscar Leha (23) uçurumdan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Taşeli Platosu'nun en yüksek dağlarından olan Antalya, Konya ve Karaman arasında kalan 2877 rakımlı Geyik Dağı'nda meydana geldi. Dağın Gündoğmuş sınırını keşfetmek üzere dün sabah saatlerinde yola çıkan Litvanyalı 25 dağcı, rehber eşliğinde ilerlerken, Oscar Leha henüz bilinmeyen nedenle uçurumdan düştü. Durumu fark eden gruptakiler, bölgede telefon çekmediği için yerleşim yerine doğru rotasını değiştirdi. Yerleşim noktasına ulaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Jandarma, sağlık ekipleri ve AKUT Alanya Birimi bölgeye sevk edildi. Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri, Oscar Leha'nın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Oscar Leha'nın cansız bedeni, ekipler tarafından alandan alınıp kurtarma helikopteriyle tahliye edildi. Grubun diğer üyeleri ise jandarma tarafından güvenli alana ulaştırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Gündoğmuş, Jandarma, Antalya, Kaza, Turizm, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Geyik Dağı'nda Litvanyalı Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Galatasaray'da Muslera kararı verildi
13:13 Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve baba, Müge Anlı'nın programında ağıt yaktı
13:09 Kötü haberi ailesi verdi! Hamas tarafından kaçırılan Shani Louk hayatını kaybetti
12:55 Meclis'te "P...venk" protestosu! HEDEP'li vekiller sıraları yumrukladı, Bekir Bozdağ oturuma ara verdi
12:47 Engin ve Dilan Polat çifti soruşturması sonrası güzellik merkezleri denetime alındı
12:32 Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı
12:14 Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar
12:08 Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için tarih verdi
12:03 İsrail tankları Gazze'ye girdi
11:56 Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 13:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Geyik Dağı'nda Litvanyalı Dağcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement