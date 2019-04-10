Son Dakika Haberleri: Geyik, Motosiklet Sürücüsünü Yere Serdi

Geyik, Motosiklet Sürücüsünü Yere Serdi

1 saat önce

- Geyik, motosiklet sürücüsünü yere serdiWROCLAW - Polonya'da yolun karşısına geçmeye çalışan geyik motosiklet sürücüsüne çarptı.

- Geyik, motosiklet sürücüsünü yere serdi

WROCLAW - Polonya'da yolun karşısına geçmeye çalışan geyik motosiklet sürücüsüne çarptı. Aldığı darbeyle motosikletten savrulan sürücü bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılırken, herhangi bir yara almayan geyik ise hızla uzaklaştı.
Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kenti alışılmadık bir kazaya sahne oldu. Krzywousty Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan sürücüye bir geyik çarptı. Cadde araçlarla doluyken hızlıca yolun karşısına geçmek isteyen geyik trafiğin aktığı yola atladı. Motosiklet sürücüsü geyiğin kendisine çarpması sonucu metrelerce savrulup bilincini kaybetti. O anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.
42 yaşındaki sürücüye ilk müdahaleyi diğer sürücüler arasında bulunan bir doktor yaptı. Talihsiz sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan geyik ise hızla uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: İHA
Wroclaw, Polonya, Motosiklet, Güncel
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