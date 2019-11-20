Son Dakika Haberleri: Geyikdere'de şükür mevlidi ve yemeği
Son Dakika Yaşam Geyikdere'de şükür mevlidi ve yemeği - Son Dakika

Geyikdere'de şükür mevlidi ve yemeği

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Geyikdere köyünde geleneksel şükür mevlidi ve yemeği büyük ilgi gördü.

Geyikdere'de şükür mevlidi ve yemeği, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Geyikdere köyünde geleneksel şükür mevlidi ve yemeği büyük ilgi gördü.


Köy camiinde okunan mevlidin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde çok anlamlı bir faaliyete imza attıklarını ifade eden Geyikdere Köyü Muhtarı Emine Türker, "Geyikdere halkı olarak gerçekleştirmiş olduğumuz şükür mevlidine desteklerini esirgemeyen köy sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin gücünü göstererek güzel bir şekilde cemiyetimizi eda ettik. Rabbim daha nice güzel programlar da birlik ve beraberlik içerisinde olabilmeyi nasip eylesin" dedi.


Mevlide Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Metin Oral, İl Genel Meclis üyesi Resul Çitçi, Yalova İl Müftü Yardımcısı Fikri Şahin, Altınova Müftüsü Recep Eren ve ilçe daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA

Altınova, Yalova, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçuruma yuvarlanıp yanan kamyonetten sağ çıktı
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı Muharrem İnce'den seçim zaferi: Yalova'dan yeniden delege seçildi CHP'li Gürsel Tekin, "Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı" diyerek e-hacizden vazgeçilmesi çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geyikdere'de şükür mevlidi ve yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]