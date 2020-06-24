Geyikli beldesindeki ilkokula "eTwinning Okulu" unvanı verildi - Son Dakika

Ezine ilçesi Geyikli beldesindeki Geyikli İlkokuluna "eTwinnning Okulu" unvanı verildi.

Brüksel'de bulunan Merkezi Destek Servisi tarafından geçen yıl ilk kez uygulanan, okul seviyesinde yapılan çalışmaları tanımak için "eTwinning Okul" adıyla yeni bir çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda çeşitli kriterleri sağlayan okullar sistemden belirlenerek adaylık süreçleri başlatıldı.



Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılında Geyikli İlkokulu "eTwinnning Okulu" unvanını kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan törende etiketi kurum adına Okul Müdürü Merve Cihan aldı.



Cihan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir ödüle layık olmanın büyük bir gurur olduğunu söyledi.

"eTwinning Okulu" unvanı ile okullarının kalitesinin onaylandığını belirten Cihan, "Öğrencilerimiz için daha iyi ne varsa okulumuzda yapılmaktadır. Bu bağlamda ileriye yönelik her türlü pedagojik, teknolojik yenilikler öğrencilerimize benimsetilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.