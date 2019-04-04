Son Dakika Haberleri: Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Mazbatasını Aldı

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Mevlüt Oruçoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Mevlüt Oruçoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Oruçoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Ezine Adliyesine gelerek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Çimen Atacan Tuna'nın elinden aldı.


Oruçoğlu, daha sonra beldesine dönüp kurban kesti.

Buradaki törende, eski Belediye Başkanı Ercan Yılmaz görevi yeni seçilen Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'na devretti.

Oruçoğlu, Geyikli'de güzel bir belediyecilik örneği ortaya koyacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:54 Kaynak: AA

AK Parti, Ezine, Geyikli, Mevlüt Oruçoğlu, Güncel
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