Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu erzak dağıtımına katıldı - Son Dakika

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik erzak dağıtımına katıldı.

Alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak beldenin içi ve çevresinde dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, evlerinden çıkamayan yaşlı ve dar gelirli ihtiyaç sahiplerini ihmal etmiyor. Bu kapsamda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar içinde hazırlanan erzak dağıtımı başlatıldı.

Gıda paketi dağıtımına katılan Oruçoğlu, "Tüm gücümüzle gece gündüz demeden onlar için çalışıyoruz. Geyikli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerimiz devam ederken, evinde kalan başta acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız olmak üzere ihtiyaç sahibi bütün herkesin talebine yetişeceğiz. Erzak dağıtımımız devam ediyor. Vatandaşımızın yanındayız. Sizinleyiz evde kal kurallara uy Geyikli biz buradayız." diye konuştu.