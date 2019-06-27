Geyikli Belediye Başkanı Oruçoğlu'dan Rektör Murat'a ziyaret
49 dakika önce
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.
Geyikli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:33 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu
, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sebebiyle büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Murat, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'na teşekkür etti. Başkan Oruçoğlu da misafirperverliğinden dolayı Rektör Sedat Murat'a teşekkür ederek çalışmalarında kendisine başarılar diledi. - ÇANAKKALE
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı
Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu
Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar
Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok