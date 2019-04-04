Geyikli Belediye Başkanı Oruçoğlu Göreve Başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belde Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu mazbatasını alarak, göreve başladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belde Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu mazbatasını alarak, göreve başladı.



Mazbatasını aldıktan sonra Geyikli Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Belediye Başkanlığını eski Belediye Başkanı CHP'li Ercan Yılmaz'dan teslim alan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, makam koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti.



Geyikli Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Mevlüt Oruçoğlu, "Bismillah, mazbatamızı aldık hayırlısıyla göreve başladık. İlk işimiz hizmettir. Geyikliye vefa borCumuzu ödemektir. Sağolsun halkımız bizi göreve layık gördü. İnşallah bundan sonra hiç durmadan ivedi bir şekilde projelerimizi yerine getirmek için çalışmaya başlayacağız. Ankara'nın kapısını aşındıracağız dedik, Ankara'nın kapısını aşındıracağız. Meclis üyelerimiz ile birlikte bu saatten sonra Geyikli için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Devir teslim törenine Ezine AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Uysal, Ezine Belediye Başkanı AK Partili Güray Yüksel ile Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

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