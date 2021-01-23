Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
23.01.2021 09:31
Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün olumsuz hava koşullarından dolayı, Gökçeada'dan saat 16: 00, Kabatepe'den ise saat 10: 00 ve 18: 00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı Bozcaada'dan saat 16: 00 ve Geyikli'den saat 18: 00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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