Geyikli'de deve güreşi festivali ilgi gördü - Son Dakika
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Geyikli'de deve güreşi festivali ilgi gördü

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi'nde deve güreşi festivali düzenlendi.

Geyikli'de deve güreşi festivali ilgi gördü, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi'nde deve güreşi festivali düzenlendi.

Bu sene birincisi düzenlenen festivalde, 150 pehlivan deve birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları izlemek için il ve il dışından birçok kişi Geyikli'ye geldi.

Güreşlerde deve sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


Etkinlikte bir konuşma yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, güreşlere katılımın yoğunluğundan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Oruçoğlu, festivalin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ifade etti.

Festivalinin kadın Güreş Hanım Ağası Aydan Gömügen Tuncay, yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonrada benim gibi birçok bayan arkadaşım bu deve güreşlerini devam etmesine vesile olurlar. İnşallah bu deve güreşi kültürünü de devam ettiririz." dedi.

Çanakkale, Geyikli, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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