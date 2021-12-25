Geyikli'deki Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Vali İlhami AKTAŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Geyikli Belediyesi'nin katkılarıyla Ezine ilçesi Geyikli beldesinde düzenlenen çocuk oyunları ve kukla festivaline katıldı.

Festivale; Vali İlhami AKTAŞ'ın yanı sıra, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt ORUÇOĞLU, davetliler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Çocuk oyunları ve kukla festivalinde sanatçılarla sahneye çıkarak gösterilere eşlik eden çocuklar doyasıya eğlenirken Vali İlhami AKTAŞ eğlenen çocukların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gülüp eğlendiğini görmenin memnuniyet ve mutluluk verdiğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, festivalin hayata geçmesinde katkısı bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile emeği geçen herkese teşekkür etti.