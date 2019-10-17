"Geyikli Zeytin Hasat Şenliği" başladı

Ezine ilçesi Geyikli beldesinde iki gün sürecek "Zeytin Hasat Şenliği" başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ezine Kaymakamlığı, Geyikli Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde ilk kez organize edilen etkinliğin açılışı Geyikli Belediye Sinema Salonu'nda yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesinden emekli Dr. Nilüfer Kaleci tarafından "Coğrafi İşaretler ve Zeytinde Coğrafi İşaret Alınması Projesi", İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden Dr. Barbaros Çetinel tarafından "Zeytin Hastalıkları ile Mücadele" konularında sunumlar yapıldı.

Başka bir oturumda da ÇOMÜ Ziraat Fakültesinden Dr. Mehmet Ali Gündoğdu "Kaliteli Zeytin Yağı İçin Bazı Önemli Hususlar", İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Elif Burçin Büyükgök ve Ayşen Yıldırım "Natürel Zeytinyağlarında Duyusal Analiz" konularında bilgiler verdi.

Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve Meclis Başkanı Abdullah Deniz, TARİŞ Genel Müdürü Güngör Şarman, Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Cüneyt Erenoğlu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.