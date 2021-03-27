Geyikli zeytinyağı ve Yenice kapya biberi coğrafi işaret aldı - Son Dakika

Geyikli zeytinyağı ve Yenice kapya biberi coğrafi işaret aldı

27.03.2021 09:41
Geyikli zeytinyağı ve Yenice kapya biberi coğrafi işaret aldı, System.String[]

Ezine Peyniri, Çanakkale halısı, Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması ve Bozcaada Çavuş Üzümü ile 5 üründen sonra Çanakkale'nin iki ürünü olan Geyikli zeytinyağı ve Yenice kapya biberi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmi coğrafi işaret onayı aldı.

Ezine Peyniri, Çanakkale halısı, Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması ve Bozcaada Çavuş Üzümü ile 5 üründen sonra Çanakkale'nin iki ürünü olan Geyikli zeytinyağı ve Yenice kapya biberi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından resmi coğrafi işaret onayı aldı.

Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfur Can, yönetim kurulu ve kooperatif ortakları ev sahipliği yapılan toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile doktor öğretim üyesi Mehmet Ali Gündoğdu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Bilir katıldı.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Geyikli zeytinyağına coğrafi işaret alınmasının hem ürün hem de bölge açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Geyikli'nin serin iklim yapısına sahip olması, oksijeninin bol olması gibi birçok önemli coğrafi özelliğinin diğer ürünlerde olduğu gibi zeytinyağında da kaliteyi olumlu etkilediğini anlatan Yıldırım, "Bu bir ürünün avantajlarının ortaya çıkarılabilmesi için tarımsal faaliyetlerinde titizlikle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Elde edilen kaliteli ürünün değerinde satılabilmesi için tanıtımına büyük bir özen gösterilmelidir. Geyikli zeytinyağımız kooperatif başkanımız ve ortakları, özellikle Ziraat Fakültesinde görev yapmış olan Nilüfer Kaleli hocamız, diğer hocalarımız ile il ve ilçe tarım müdürlüğümüzün büyük emekleri ile Coğrafi işaret tescili tamamlanmış olup bundan sonraki hedef Ulusal hatta Uluslararası arenada tanıtım ve tescil almak olmalıdır." dedi.

Kooperatif Başkanı Tayfur Can ise coğrafi işaret alınması sürecinin nasıl başladığını anlatarak bu süreçte emeği geçen kooperatifimizin eski ve yeni yönetim kurullarına, ortaklarına teşekkür ettiğini belirtti.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Çanakkale, Geyikli, Yenice, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geyikli zeytinyağı ve Yenice kapya biberi coğrafi işaret aldı - Son Dakika


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