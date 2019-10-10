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Geyve Ayva Festivali iptal edildi

51 dakika önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 12-13 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. Ayva Festivali'nin iptal edildiği bildirildi.

Geyve Ayva Festivali iptal edildi, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 12-13 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. Ayva Festivali'nin iptal edildiği bildirildi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.

Harekat nedeniyle, 12-13 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan 3. Ayva Festivali'nin iptal edildiğini belirten Kaya, "Başlatılan bu operasyonda devletimize, şanlı ordumuza, kahraman Mehmetçiklerimize ve tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyet ve muzafferiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

Murat Kaya, Sakarya, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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