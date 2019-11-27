Son Dakika Haberleri: Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu
Son Dakika Güncel Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu - Son Dakika

Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu

6 saat önce

Geyve Belediyesi geleneksel metotlarla üretilen ürünleri sanal pazara sundu.

Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu, System.String[]

Geyve Belediyesi geleneksel metotlarla üretilen ürünleri sanal pazara sundu. Geyva markalı yöresel ürünler bugünden itibaren www.geyva.com.tr adresinden satın alınabilecek.


Geyve Belediyesi'nin ülkeye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde geleneksel yöntemlerle üretilen Geyva markalı ürünleri sanal pazara sunuldu. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya tamamen yerli ve milli ürünlerin www.geyva.com.tr internet sitesi üzerinden satın alınabileceğini duyurdu. Satın alınan yöresel ürünler yurtiçine ücretsiz kargolanacak. Türkiye'ye rol model olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilen Geyva markalı ürünler bugünden itibaren online mağazasıyla hizmet vermeye başladı. Geyva markalı ürünler yurtiçine kargo ile ücretsiz gönderilecek.


Mağazamız hayırlı olsun


Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2014 yılında ilçemizin ürünlerine yeni pazarlar bulmak için çıktığımız markalaşma, tanıtım çalışmalarımız bugün çok farklı bir boyuta geldi. SATSO Kadın Girişimciler ve Sakarya Üniversitemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle ürünler üretmeye başladık. Ülkenin farklı bölgelerinden talepler gelmeye başlayınca sanal pazarda ürün satmaya karar verdik. Yöresel ürünlere ulaşımı kolaylaştıran adımımızı attık. Geyva artık internet ortamında satılacak ve ülkenin dört yanına ücretsiz gönderilebilecek. Günümüzde doğal gıdaya ulaşmak çok kolay değil. Her şeyin fabrikasyon olduğu günümüzde geleneksel metotlarla üretilen ürünlerimizin herkese ulaşmasını istiyoruz. Geyve'nin verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzeden üretilen ürünler tek tıkla satın alınabilecek. Yerli ve milli markamızın gelişimine, üreticilerimizin alın terine, emeğine katkı sunacak online mağazamız hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Murat Kaya, Sakarya, Geyve, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:01:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geyve Belediyesi ürünleri sanal pazara sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]