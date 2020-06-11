Geyve'de bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına alan emniyet personeli görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sakarya Valiliği, Geyve ilçesinde bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına alan emniyet personelinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve yerel basın-yayın kuruluşlarında paylaşılan Geyve ilçesinde bir vatandaşın kelepçelenerek gözaltına alınması anına ait görüntülerle ilgili detaylı adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya karışan personelin görevi başında kalmasında sakınca görülerek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi uyarınca ihtiyati tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.