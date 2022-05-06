Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı

06.05.2022 21:10
Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sırasında yolda bulunan bir kadın, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sırasında yolda bulunan bir kadın, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çeltikler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişinin av tüfeğini ateşlemesi sonucu çıkan saçmalar, yolda bulunan Derya K'nin ayağına isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, tüfeği ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Konya'da iki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı Konya'da iki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı Son dakika haber... Sakarya'da bir ayda 117 şüpheli tutuklandı, 23 kişi sınır dışı edildi Son dakika haber... Sakarya'da bir ayda 117 şüpheli tutuklandı, 23 kişi sınır dışı edildi

Sakarya, Polis, kavga, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Geyve'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement