Geyve'de çıkan tartışmada av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Geyve'de çıkan tartışmada av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

02.06.2022 16:51
Geyve'de çıkan tartışmada av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan tartışmada av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan tartışmada av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde E.E.Ö. (29) ile E.A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine boğuşmaya başlayan ikilinin yanındaki tüfek ateş aldı.

Sol bacağından yaralanan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.Ö, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyve'de çıkan tartışmada av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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