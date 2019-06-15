Geyve'de heyelan
24 dakika önce
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, heyelan nedeniyle bir minibüs toprak altında kaldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:46 Kaynak: AA
'nın Geyve
ilçesinde, heyelan nedeniyle bir minibüs toprak altında kaldı.
Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ilçeye bağlı Doğançay yolunda heyelan meydana geldi.
Olayda, park halindeki minibüsün bir kısmı toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ile AFAD
ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından minibüs çıkarıldı.
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