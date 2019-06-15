Son Dakika Haberleri: Geyve'de heyelan
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Geyve'de heyelan

24 dakika önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, heyelan nedeniyle bir minibüs toprak altında kaldı.

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, heyelan nedeniyle bir minibüs toprak altında kaldı.
Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ilçeye bağlı Doğançay yolunda heyelan meydana geldi.
Olayda, park halindeki minibüsün bir kısmı toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından minibüs çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:46 Kaynak: AA
Sakarya, Geyve, Güncel
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